Fiestas patrias

En el acto final de la obra, que es cuando se suicida Cio-Cio San, en Madame Buterfly, o muere Violeta de tuberculosis en La Traviata, no ocurrió nada semejante. Las plenarias de Senado y Cámara eligieron sus presidentes bajo las reglas previstas. No hubo drama. El normal funcionamiento de las instituciones puede ser aburrido.

Cree el “primo tenore” que los sectores de vivienda e industria están estancados porque los bancos no les quieren prestar (como si hacerlo no fuera su negocio). De ahí que proponga inversiones forzosas al sector bancario. No se le ocurre imaginar que el problema es la escasez de la demanda por crédito, cuya causa es el clima de incertidumbre que el gobierno ha creado. A lo anterior añade que en el crecimiento reciente del sector agropecuario han jugado un papel esencial tales gravámenes. No es verdad. Los préstamos financiados con ellos son un elemento marginal en la dinámica del sector.