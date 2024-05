Frente democrático 2 y vamos mejorando

Hoy los moderados de acomodo no tienen como sustentar tolerancias, ni invocar paciencias. Todo es impresentable y funesto en las acciones y resultados del gobierno. Hoy es innegable el propósito de ruptura constitucional que obsesiona al gobierno, como la corrupción por diseño que lo domina.

Y por eso, entre otras cosas, vamos mejorando. La magnitud de la movilización es un mensaje político tan poderoso que no puede ser manipulado o menospreciado. La reacción desaforada y grotesca del presidente a las marchas, quemó los puentes con muchos sectores que participaron en ellas o que por lo menos las constataron en su magnitud. El discurso presidencial del primero de mayo notarizó la ruptura constitucional, tantas veces denunciada desde este espacio, y evidenció el enloquecimiento presidencial.

El sistema objetivo de salud del petrismo y sus aliados sindicales, el corrupto FOMAG, hace agua por todos lados, la toma de la salud empieza a generar sus primeros y previstos efectos en los retrasos de atención y fallos en la dispensación de medicamentos, el presupuesto está ampliamente desfinanciado por la caída inducida por la reforma tributaria del crecimiento nacional, el deterioro creciente y acelerado de la violencia cruel y severa, no solo afecta a un mayor número de territorios, sino que aumenta en virulencia y evidencia la peligrosidad de los ceses al fuego unilaterales decretados por el gobierno.

Pero el frente democrático no debe limitarse a la mecánica electoral de la presidencia. Debe hacer esfuerzos además para lograr bancadas amplias en el congreso convocando grandes perfiles nacionales para el esfuerzo legislativo del post Petro.

Finalmente, el frente democrático debe partir de la premisa de que el post Petro no puede ser para entregarle a los politiqueros de siempre el país de nuevo. No podemos desconocer que la semilla de descontento y castigo que puso a Petro en el poder en primer lugar, sigue vive en el país, dispuesta a germinar en cualquier otro populista, y por ello deben postularse perfiles y lograrse compromisos que realmente ofrezcan alternativas nuevas y transparentes pero eficaces de gobierno, que puedan superar o mitigar el peaje corrupto y corruptor de la clase política que terminó aliada con Petro con tal de no perder su control destructor sobre el estado colombiano.