Gloria al Bravo Pueblo Venezolano: Maduro debe irse

Varias versiones apuntan a que esta caravana vendría de Venezuela. ¿Cuántas caravanas similares sin interceptar han traído armas y municiones desde el vecino país? ¿Cuánta droga pudo transportarse en camionetas del Estado colombiano a Venezuela? Las concesiones dadas a los grupos armados al margen de la ley que se han sentado a dialogar con el gobierno, les han permitido burlarse del Estado, al punto de utilizar vehículos que todos los colombianos pagamos con nuestros impuestos, para transportar asesinos de soldados humildes y niños, que no están en Gaza, sino en Colombia, así para el Presidente no existan, pues solo le interesan las guerras ajenas mientras auspicia la propia.

No me extrañaría que las guerrillas, así como apoyaron el mal llamado estallido social en Colombia, en las actuales circunstancias, al igual que los colectivos chavistas respalden a Maduro, quien ha sido su aliado y protector.

Pero colombianos, no nos descuidemos, porque mientras en Venezuela llueve en Colombia no escampa. Ayer el Ministerio de Hacienda, dirigido por Ricardo Bonilla, a quien la Fiscalía General de la Nación acaba de señalar como miembro de una organización criminal, acaba de presentar el presupuesto para 2025 por un monto total de 523 millones de pesos, 12 de los cuales serán recaudados en una segunda reforma tributaria, que pretende asfixiar a todo el pueblo colombiano, para que así el gobierno Petro pueda dar subsidios a diestra y siniestra, al mejor estilo de Maduro en Venezuela, y de esa manera tener entre otros propósitos con que pagar un sueldo a las Primeras Líneas, que no son nada distinto de la versión criolla de los colectivos chavistas, esos mismos que están disparando contra sus compatriotas de la oposición en Venezuela. O acaso, ¿Qué otra cosa es el programa gubernamental de “Pagar por no matar”?