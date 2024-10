Glosas al Nobel

El factor común que explica que hayan sido galardonados, son sus estudios sobre “cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad”, lo cual no es, en rigor, exacto. Si así fuera, habríamos encontrado la piedra filosofal: sabríamos cuáles son exactamente las instituciones correctas, y qué deberíamos hacer para adoptarlas.

Sorprende que la promoción de buenas ideas sobre las instituciones sean factores suficientes para el otorgamiento del Nobel de Economía. ¿Cuál fue su aporte a la expansión del conocimiento científico en esa rama de las ciencias sociales? Dar buenos consejos es loable, pero ellos no expanden lo que sabemos sobre la sociedad y los mecanismos para modificarla.

En realidad, las instituciones de cada país son producto de su historia, su cultura y determinadas configuraciones del poder político. No existe un modelo universal. Y con relación a las vías para modificar o sustituir la configuración del poder, hay que decir, como en el verso de Antonio Machado: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Los científicos de la economía no pueden sustituir a los teóricos de la política y, menos todavía, a quienes la hacen en un determinado tiempo y territorio.