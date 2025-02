Gobierno incoherente

Sin duda, el 4 de febrero pasará a la historia como la fecha en la que el gobierno progresista y sus aliados del ‘Pacto’ demostraron una vez más, no solo que no estaban preparados para ocupar los más altos cargos del poder ejecutivo, sino que no han sido capaces de gobernar el país, pero se debe reconocer que quienes montaron el ‘show’ lograron el más alto rating televisivo de la temporada, lo que permitió conocer de primera mano la pésima calidad de muchos de los personajes que acompañan al inquilino del Palacio de Nariño, quien mantiene la estrategia de victimizarse para tratar de ganar adhesión.