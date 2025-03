¿Golpe a la educación de calidad? El problema de los títulos propios

Que el actual Gobierno no apoye la ciencia más allá de extrañas arengas no es ninguna noticia, pero que se burle de las instituciones educativas a través de sus decisiones es algo que puede sentar un precedente preocupante para la educación de calidad.

Hace poco, el Gobierno de Petro, a través de su ministro de Educación— cuya experticia en su cartera se ha cuestionado ampliamente—, decidió homologarle un título propio al presidente de Colpensiones. En el mundo universitario, esto tiene bastantes aristas problemáticas. Para la sociedad tiene implicaciones que quizá no vemos o preferimos no ver, porque muchas otras cosas graves están pasando a la vez.

Volviendo a la realidad, no estamos hablando de instituciones de ‘garaje’ como se acostumbra a decir despectivamente— así grandes empresas nazcan en garajes— sino de universidades que de hecho sí tienen títulos oficiales en algunos casos, pero que ofrecen títulos propios que quizá en el futuro pueden convertir en oficiales, si y solo si pasan auditorías rigurosas. Así como lo denunció la senadora Paloma Valencia, la misma página de MinEducación dice que el título propio no es sujeto de convalidación, porque— en este caso— España no les otorga los “efectos académicos y profesionales de los títulos oficiales”. El tema es algo complejo en Colombia por unas sentencias de la Corte Constitucional, pero se deja aclarar de la siguiente manera. La Sentencia T-430/14, usualmente citada en el tema de los títulos propios, no obliga a MinEducación a reconocer todos estos títulos, sino a evaluarlos académicamente.