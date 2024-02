Gorgona, la farsa ambientalista de Petro y su entrega antinacional

Colombia, con Costa Rica, Ecuador y Panamá, entregó a Estados Unidos el control del área que el Departamento de Estado denomina “Paisaje marino del Pacífico tropical oriental”, como lo escribí en SEMANA el 6 de enero de 2023, según lo ratifica el documento del 22 de marzo de 2022, “U. S. Government Activities in the Eastern Tropical Pacific Seascape-Fact Sheet”. (https://www.state.gov/u-s-government-activities-in-the-eastern-tropical-pacific-seascape/).

Lo integral se refiere a que no es solo la seguridad, también interesa apropiarse de la pesca. Gorgona es promisorio filón en donde “están presentes 38 familias de peces arrecifales… (Zapata, F.)” y, en cuanto a demersales, del fondo marino, “se registran 20 órdenes, 56 familias, 103 géneros y un total de 167 especies, de las cuales 20 se encontraron exclusivamente en el Parque Nacional Natural Gorgona, 82 en el área de influencia y 65 comparten los dos ambientes” (Rojas P. A. y otro, 2006). Un plato servido para una poderosa “iniciativa” en las coordenadas del “Pacífico tropical oriental” y así lo ratificó el capitán de navío Javier Bermúdez en Blu Radio (15/2/24).

De hecho, la “Iniciativa Asociación para la Pesca Sostenible”, en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, incluye combatir “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. Forma parte de una estrategia quinquenal global estadounidense que ubica a Colombia en área prioritaria cerca a Ecuador e involucra más de 20 agencias, lideradas por NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Es la forma de expedir patente de corso con el fin de franquear la pesca “legal” en aguas que el TLC, al circunscribir a solo 12 millas el mar territorial, las volvió “internacionales”. Clásico y calculado saqueo.