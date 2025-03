Gustavo Petro, ni del pueblo ni por el pueblo

“La consulta da poder al pueblo, pongo el gobierno en manos del pueblo, nada detendrá al pueblo, cuando el pueblo lucha por sus derechos, un país no es un casino, es un pueblo”. Todas estas expresiones hacen parte de los trinos de Gustavo Petro escritos la semana pasada. En todos ellos, el presidente implica que sus acciones son en favor del pueblo, que sus políticas, independientemente de cuáles sean, son las que benefician al pueblo, como si él fuera un mesías emanado del cielo. Nada más falso y pedante; la posición del presidente refleja, primero, que él visualiza un pueblo que piensa de manera uniforme alineado a él y, segundo, que él es el ser de luz que interpreta sus necesidades.

Demostrar que Petro no representa al pueblo y que su vocabulario es verborrea de campaña es muy sencillo. Las políticas de Gustavo Petro han sido un tormento para el pueblo. Eliminó múltiples subsidios a los colombianos más vulnerables, los de los estudiantes y los de vivienda para los estratos 1 y 2, subió desproporcionadamente el precio de la gasolina, el gas, los peajes y los alimentos supuestamente no saludables como las pastas, los cereales, los jugos y las carnes frías. Multiplicó significativamente las quejas del sistema de salud, y el Estado bajo su tutela no les paga a las empresas de energía, ni a los hospitales ni a los proveedores de medicamentos.