La importancia del nuevo Congreso

Se vienen las elecciones al Congreso el 8 de marzo y hace años no eran tan decisivas para el futuro de Colombia. Bajo el mandato de Gustavo Petro, el Legislativo se volvió el tablero en el que se ganan —o se frenan— muchas de sus apuestas. Esto ya no es política de alto voltaje: es una serie con trama intensa y giros inesperados, y el desenlace se escribe con el voto.

El conflicto es claro: el Ejecutivo intenta ampliar su control desde el centro del poder. Reformas tributarias tras reformas, muchas orientadas a debilitar al sector empresarial y a financiar iniciativas con rédito electoral, han chocado con el Congreso. Por eso no basta con ir a la urna; hay que elegir bien. Necesitamos congresistas independientes que no se dejen cooptar ni seducir por prebendas.

Lamentablemente, partidos tradicionales tomaron el camino fácil: aprobar iniciativas a cambio de favores. Liberalismo, Partido Verde, Conservador y La U son ejemplos de clientelismo que hirieron la credibilidad pública. Escándalos como el de la UNGRD demuestran que el bolsillo ha pesado más que la ética.

Casos como Wadith Manzur y Karen Manrique, que apoyaron el levantamiento de la regla fiscal, son alarmantes: permitieron endeudamiento sin control, receta directa para pobreza futura. Votar debe ser un acto consciente: evitar politiqueros que ven la elección como un negocio de contratos y sobres. Ante el riesgo de que el pueblo colombiano elija al designado de Gustavo Petro, Iván Cepeda, el Congreso tendrá que ser el postor de sensatez y rigor que modere las iniciativas heterodoxas.

Afortunadamente quedan opciones serias. Listas como Centro Democrático, Cambio Radical o Salvación Nacional ofrecen coherencia; nombres a considerar: Carlos Motoa, Andrés Forero, Rafael Nieto, Enrique Gómez y Wilson Ruiz. En el Partido Verde destacan Angélica Lozano y Katherine Miranda; conviene evitar a Inti Asprilla, León Fredy Muñoz y Ariel Ávila. En la alianza Mira–Dignidad–Nuevo Liberalismo, Jorge Robledo merece atención.

No es un manual definitivo, sino una guía rápida para quienes quieren un Senado independiente y libre de clientelismo. Si queremos que esta temporada política tenga final feliz, hay que votar con cabeza y, por qué no, con algo de espíritu detective: revisar, preguntar y no dejarse seducir por promesas fáciles.

Post Scriptum: el juego de las encuestas, encarnadas por Daniel Coronell como periodista y activista político con cuestionamientos, no es más que apoyo político soterrado. Total respaldo a Revista Semana y su director Yesid Lancheros, que publicaron una encuesta profesional lejana de las influencias del presupuesto nacional. Como siempre, los resultados de las elecciones del próximo domingo serán el veredicto que defina quién tiene razón. Y el que tenga que poner la cara que la ponga: Semana, por publicar una encuesta realizada por Atlas, una encuestadora históricamente acertada, o Coronell, con sus elucubraciones políticas.