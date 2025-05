Cuando veo las actuaciones de algunos líderes políticos de la actualidad, en ciertos momentos me desconciertan y decepcionan y no puedo dejar de cuestionar el porqué de sus actuaciones con terquedad y a hasta con inocencia e ingenuidad. Los líderes políticos, sobre todo los que son elegidos popularmente, tienen una obligación no solo con sus electores sino con todos los ciudadanos de su territorio o nación. Además, tienen el deber de ser fieles al mandato superior del servicio público: hacer lo correcto para la mayoría y pensar en el bien común.