Honestidad: clave de la reactivación

En el candente debate por el descuadre fiscal del gobierno Petro en relación con los monumentales compromisos de gasto incluidos en el presupuesto general de la nación 2024 y la caída abrupta de los recaudos percibidos por la Dian en lo corrido del año, me he encontrado con varias reveladoras sorpresas en las posturas de tirios y troyanos.

No se toca porque quienes hoy le ofrecen al gobierno consejos para reactivar la economía no pueden hablar de honestidad porque cuando tuvieron su turno no fueron honestos, y a la manera de Ocampo, no lo son hoy cuando critican en Petro y su equipo económico lo mismo que hicieron cuando tuvieron el poder. Entregados todos de siempre a la expansión fiscal populista y facilista, creando compromisos irresponsables, construyendo un estado glotón e inflexible en el gasto definido por su ineficacia grosera en el desarrollo de su misión y pasivo de la más obtusa corrupción, financiado siempre por la pretensión de meterle la mano al dril al sector productivo y a las personas naturales contribuyentes y formales y escurriendo el bulto a la hora de atacar la informalidad.