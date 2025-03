Infame persecución judicial contra Uribe

Los sentimientos descritos se agudizaron y pasaron a ocupar el frente de lucha en un juicio cuyo único objetivo es condenar al expresidente por cualquier razón. Lo anterior, sin importar lo poco relevante que parezcan las razones jurídicas del proceso. El presidente Uribe pasó de defenderse legítimamente de un irracional ataque de los sectores más ruines de la izquierda a ser víctima directa de un politizado proceso judicial en su contra. Las motivaciones del proceso judicial son evidentemente —en sentido estricto— políticas y no jurídicas.

Debe recordarse que las imputaciones del exmandatario son por presuntos delitos de soborno y manipulación de testigos, nada que ver con las incongruentes y trilladas narrativas de la izquierda radical y sus alfiles, quienes pretenden mostrar como objeto de reproche en este juicio las no probadas e improbables acusaciones de paramilitarismo. Entiéndase bien, el proceso en nada busca una acusación en contra del exmandatario por delitos distintos al soborno y manipulación de testigos. Lo anterior cuestiona de inmediato las discusiones y supuestas declaraciones que sobre otros temas se dan al interior del juicio. Por la misma razón, no se admite como explicable cómo la juez del caso concede vitrina a los viscerales contradictores políticos para conducir una narrativa que, en principio, no solo es impertinente a lo que se debate en juicio, sino que trata de afectar reputacionalmente el haber político de Uribe.