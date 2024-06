Infierno grande en un pueblo chico llamado Jamundí

Estoy sentado en el rincón preferido de mi casa, escribiendo esta columna y alcanzo a escuchar a lo lejos varias detonaciones. Después de tantos años en el Ejército aún no me acostumbro a ese sonido. Es difícil saber si es pólvora lanzada al aire motivada por alguna celebración en la distancia o es que otra vez los violentos siguen demostrando su fuerza tomando a la población de Jamundí como su objetivo. Esta semana que termina, será el cuarto ataque que ocurre en un pueblo, desconocido para la mayoría de los colombianos, pero que por acción de los violentos está dejando de serlo. Me llama la atención que hoy, así como desde hace algunos días no escucho a los helicópteros pasar.