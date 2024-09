Influencer$

El Gobierno de la “potencia mundial de vida” no es ajeno a esta tarea. En su obsesión-compromiso de crear una caja de resonancia para los desvaríos, producto del exceso de “café de leche”, la incompetencia y la falta de resultados del Gobierno, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, pagó un evento de 2.800 millones de pesos para adoctrinar a unos 1.400 miembros de los que el Gobierno considera “medios de comunicación alternativos”: emisoras comunitarias (no todas), periodismo regional e influenciadores. El propósito del evento: alinearlos con la estrategia de comunicación de la Casa de Nariño, divulgar el odio y las mentiras de un Gobierno que no arranca y mantener la incertidumbre y el miedo de los colombianos. Todo esto por un módico costo de 2.000.000 de pesos por persona. ¡Algo cara esta “gala de rencor”!