Israel condenará a Netanyahu  

No tiene justificación alguna. Detrás del horror humanitario, de los miles de muertos, heridos, desplazados, hambrientos, de las ciudades arrasadas, subyace la hediondez de un presidente que solo busca salvar su pellejo.

Netanyahu sabe que, en cuanto abandone el poder, existen unas altas probabilidades de terminar tras las rejas en Israel. Corrupto (presunto) en espera de juicio y responsable político de la masacrede 1.205 personas a manos de los terroristas y del secuestro de otros 251 inocentes, deberá confrontar a una sociedad que le reprocha que no evitase el ataque más sanguinario que haya sufrido Israel a manos de Hamás.

¿Por qué desoyeron en su gobierno las alertas de militares que sospechaban que algo grande preparaban al otro lado de la verja que les separa de Gaza? ¿Por qué el prestigioso Mossad, admirado por los servicios de inteligencia de todo el planeta, no advirtió las maniobras de cientos de terroristas durante meses? ¿Por qué, después de 19 meses de bombardear sin clemencia la Franja de Gaza, aún no derrotan a Hamás?

Netanyahu, que trituró hace rato con su vil comportamiento el cariñoso apelativo de Bibi, está dispuesto a sacrificar no solo a miles de palestinos, sino a sus propios soldados. Ya van 400 muertos en las filas israelíes, una altísima cifra de bajas para una nación acostumbrada a defenderse del violento acoso de sus enemigos.

En octubre pasado se podía comprender la respuesta del gobierno judío a la barbarie terrorista. Porque si Hamás no asesinaba a miles de civiles en Israel con los cientos de misiles que disparaba, solo se debía a la Cúpula de Hierro, un prodigio tecnológico de la industria armamentística que detiene la inmensa mayoría de los cohetes. Solo unos pocos caen en territorio judío.

Lo que produce náuseas es que el presidente israelí siga ordenando más operativos militares con el único fin de eludir tanto la cárcel en su país como responder por su estruendoso fracaso bélico. Y para que dos minúsculos partidos ultraortodoxos, necesarios para armar mayoría parlamentaria, no salten del barco y caiga el gobierno. Amenazaron con quitarle el apoyo si retira al Ejército de Gaza.

Lo que no podrá nunca ocultar es que con su desastrosa gestión trasformó la solidaridad mundial que despertó Israel en una oleada de desprestigio y repudio hacia una gran nación. A la devastación de Gaza y los miles de civiles muertos, distintos analistas suman el no haber conseguido acabar con Hamás y no contar con un plan para el día después, como manifestó el exministro de Defensa Yoav Gallant, opinión compartida por muchas voces israelíes.