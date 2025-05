Kilmar no es Elián

En 1997 empecé a mudarme a Estados Unidos. Digo empecé porque fue el inicio de un traslado por capítulos que me ha permitido el privilegio de tener un pie en Colombia y otro en la Unión Americana. El país al que llegué era completamente diferente al que tenemos hoy. La gente le temía a la ley, y el respeto a los procesos estaba grabado firmemente en la identidad nacional. Todo ha cambiado. Me explico.

Hace 25 años, cuando vivía en Houston, el balserito Elián González protagonizaba otro caso migratorio. Tenía 6 años, había perdido a su madre en el mar y fue rescatado por guardacostas estadounidenses mientras huía del régimen de los Castro. Era un niño, inocente e indefenso. Pero eso no le importó al Gobierno de Bill Clinton, que lo sacó del país como a un delincuente. Los demócratas, en bloque, pidieron su deportación. Querían devolverlo a Cuba, a la dictadura, porque decían que la ley debía cumplirse. Y lo hicieron con brutalidad: un agente federal irrumpió armado en la casa de su familia en Miami y se lo llevó a la fuerza. Según ellos, no se podía permitir que un menor se quedara en Estados Unidos violando el proceso migratorio. La ley era la ley. Todavía tengo en mi memoria sus ojos abiertos, desconcertados, cuando era cargado por un agente armado hasta los dientes que lo sacaba de su casa. Terrorífico, pero la ley era la ley.

Kilmar Abrego García no representa un drama humanitario. Es un símbolo del desorden migratorio. Entró al país de manera ilegal, fue acusado de agredir a su esposa, está vinculado a una pandilla violenta y, sin embargo, el sistema –con el respaldo de sectores demócratas– le ofreció amparo. Para esta narrativa, Kilmar es digno de defensa; Elián, no.

Entiendo el argumento de que no se puede deportar por deportar. También comparto firmemente el debido proceso, que es garantía para que todos podamos vivir con tranquilidad en un sistema que nos mire a todos de la misma manera, de forma justa, sin importar nuestro color de piel. Pero no puedo negar que me preocupa profundamente cómo este país ha cambiado a tal punto que no se pueda deportar de manera expedita a una persona con los antecedentes de Abrego, y que exista un partido político que lo defienda de forma vehemente.