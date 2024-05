La deshonra: sinónimo de perder la cara

Caín, debido a la envidia por su hermano, manchó con su sangre la tierra labrada por Abel, ocasionado la furia de Dios: “Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos; errante y extranjero serás en ella”. Con el pasar del tiempo, Caín no solo representa deshonor, sino también cómo lo que se ha conseguido con deshonor vuelve extranjero a cualquiera que pretenda gobernar dicha tierra.

Desde sus orígenes, los antiguos griegos también hablaban de la honra y de la virtud. Para ellos, el honor de una persona no dependía de sí misma, sino de cómo era percibida y evaluada por los demás. De hecho, el sustantivo griego time no solo significaba valor o aprecio, sino también la buena imagen que un ciudadano de la polis, un guerrero o un héroe, mantenía de cara a los demás.

En ese orden de ideas, ser visto era un honor en la cultura griega. La implicación de no cometer actos por debajo de cuerda estaba directamente ligado a ser objeto de atención. Quien construía su vida en el secretismo era menos honroso que el que no tenía nada que esconder. El honor, reconocido por la gente que lo admiraba, reluce por la virtud de sus acciones, no por las mañas que pretende disimular.