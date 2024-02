La economía del ‘cambio’: la peor en un cuarto de siglo

Es cierto que la crisis económica no es algo nuevo, ni mucho menos privativo del Gobierno nacional o de Colombia, se trata, pues, de un fenómeno global. A pesar de ello, algo diferencia en sobremanera los resultados en la gestión de la crisis: la actitud y la acción con que se decida afrontar el reto propuesto para liderar un país, elementos con los que la agenda del primer mandatario no parece estar en sintonía.

El escenario se agrava si, por cuenta de la intransigencia del presidente, no existe correlación y dinámica entre el presupuesto de inversiones en el decreto de liquidación y el presupuesto del 2024 que aprobó el Congreso de la República. Incluso, el pasado martes se conoció un proyecto de decreto que busca implementar una etapa de aprobación o, si se quiere, instancia política a cargo de la Presidencia de la República respecto de los proyectos de inversión de las entidades del Ejecutivo, cuando se trate de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales.

Hay que ser enfáticos en la postura de que los componentes técnicos no pueden estar al garete de las luchas de poder y mucho menos de los egos. Es momento de sentarse a escuchar a los expertos y dejarse guiar, en ningún momento a un presidente se le puede juzgar por desconocer los temas –nadie sabe de todo–, pero sí se hace responsable por no escuchar la voz experta de sus asesores y colaboradores especializados. Entender que ‘no’ también es una respuesta y que esta debe ser ajustada al criterio técnico y especializado que este tipo de decisiones implica, es por sí una muestra de entereza y probidad de quien debe liderar la apuesta económica de un país.