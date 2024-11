La finalidad constitucional del juez cuando absuelve

Frente a los problemas planteados por el juez, advirtió en la sentencia los errores y confusiones cometidas por la Fiscalía, porque los hechos probados en el proceso y la forma de intervención del acusado Uribe Vélez no tienen relación alguna, es decir, no cometió conducta reprochable desde lo penal. Así mismo, sostiene la sentencia absolutoria que “se insiste nuevamente en que este tipo de errores es inaceptable, no solo porque incide de forma negativa en la prontitud y eficacia que debe garantizar la administración de justicia, sino también porque no es posible penalizar un ciudadano conforme un verbo rector que no se encuentra consagrado dentro de la norma penal y mucho menos es posible intercambiar los verbos a discrecionalidad de la judicatura para revisar cuál se acomoda de mejor forma a la pretensión punitiva del Estado”. De ese tamaño fueron los errores insubsanables e insalvables de la Fiscalía.