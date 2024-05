La inconducente política del subsidio

Ahora bien, por loable que se estime esta asistencia social a sectores poblacionales vulnerables en nuestro país, estos no son un remedio definitivo, bien ya lo afirmó el mismo director del DPS cuando dijo que: “está demostrado que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza”. Es así que los colombianos se encuentran sometidos a un estado de esclavitud mental, siendo este de los flagelos actuales de mayor impacto en el ámbito de social.

De allí que los populismos gubernamentales no dirigen sus esfuerzos a la generación de riqueza, por el contrario, se encargan primero de definir y distinguir claramente los ricos de los pobres, una vez realizado el anterior ejercicio, proceden a acrecentar una brecha entre lo que ya son dos bandos identificados y sectorizados con base a la narrativa del odio de clases, como tercero, se dirige una estrategia demagógica y discursiva en torno a la idea que, por alguna inexplicable razón, los ricos son ricos porque le han quitado lo que le corresponde al pobre, sembrando en este último la idea de una “deuda histórica” que parece impagable, precisamente por la ambigüedad que la define.

El asunto es más complicado si quien no ha generado riqueza y ha pasado su vida desde la orilla del activismo le corresponde promover soluciones a algo que nunca en su propia vida ha hecho. La pobreza mental no tiene partido o color político, pero tiene rasgos distintivos. Por ejemplo, el sector político que dirige, aumentará, a fuerza de Presupuesto General de la Nación, la dependencia de los ciudadanos al Estado y, como no puede solucionar de fondo las problemáticas, opta por hacer lo contrario a la máxima de Confucio, en vez de enseñar a pescar, les da el pez.