La marcha del hacedor de reyes

Sin embargo, a diferencia de Zhao Gao, el presidente Petro no es un hacedor de reyes. Hoy no tiene candidato que lo suceda, dado que Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad, Maria José Pizarro y sus demás áulicos están identificados con el nefasto gobierno de su caudillo. En él, la economía va mal, la salud es sinónimo de muerte, el presupuesto más alto de la historia no alcanza ni para las becas de los estudiantes ni para los subsidios de vivienda, gran parte del territorio está controlado por grupos al margen de la ley y los escándalos de corrupción no dejan de aflorar.