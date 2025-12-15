La nueva doctrina Monroe

¿Por qué semejante despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela para supuestamente combatir al “Cartel de los Soles” y detener el tráfico de drogas de Venezuela a EE. UU.? Al cabo de más de 4 meses los resultados no suman más que un puñado de pequeñas embarcaciones destruidas, un impacto muy bajo frente a la magnitud de la fuerza desplegada.

La realidad es que el tráfico de drogas que transita por Venezuela a EE. UU. es relativamente chico. Venezuela no es productor de cocaína y menos lo es de fentanilo, los cuales en su mayor parte entran a EE. UU. vía México. Si el interés real no es detener el tráfico de drogas, ¿Cuál es la motivación para tener a la Cuarta Flota en pie de guerra en el mar Caribe? La lógica nos llevaría a pensar que el interés estadounidense es el petróleo, pues Venezuela ostenta las reservas más grandes del mundo, pero tampoco. Hoy EE. UU. es el primer productor de petróleo del mundo con 13,4 millones de barriles/día y cuenta con reservas probadas para aproximadamente 10 años asumiendo que no hay ningún descubrimiento nuevo, ni una mejora en recuperación o avance tecnológico, lo cual es imposible.

Entonces, ¿cúal puede ser el asunto de fondo si no es ni drogas, ni petróleo, ni otros minerales en los que Venezuela tenga potencial y sean atractivos para Estados Unidos?

La respuesta está en un documento poco publicitado, formalmente publicado el pasado 4 de diciembre por la Casa Blanca, titulado ‘Estrategia Nacional de Seguridad 2025′. Si bien el documento presenta cambios sustanciales en su relación con Europa y los adversarios tradicionales, lo más llamativo es el nuevo énfasis puesto en América Latina. De las 29 páginas del documento, 5 están dedicadas exclusivamente a nuestra región, posicionando a Latinoamérica como elemento fundamental en la seguridad de EE. UU.; un cambio muy significativo sobre versiones anteriores del mismo documento en donde históricamente se priorizaban el Medio Oriente o Asia. Hay una nueva estrategia o si se quiere una “Nueva Doctrina Monroe”, pues es la continuación a la Doctrina de Monroe de 1823, afirmando la preeminencia de EE. UU. en la región: “Después de años de abandono, los Estados Unidos volverán a aplicar y hacer valer la Doctrina de Monroe para reestablecer la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental, y para proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías claves en toda la región. Negaremos a los competidores no-hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio”.

Los elementos clave en esta nueva doctrina incluyen: Contrarrestar la influencia externa exigiendo a los gobiernos latinoamericanos que desmantelen instalaciones militares extranjeras y compras de activos a cambio de ayuda o alianzas. Detener la migración ilegal, con incluso patrullas navales en el Caribe y el Pacífico oriental, despliegues selectivos en fronteras y el uso de incentivos para que los gobiernos frenen los flujos migratorios. Combatir a los narco-terroristas y carteles. Y sellar compromisos económicos y políticos con los gobiernos alineados en un gana-gana que incluiría preferencias en contratación y mayor cooperación, entre otros, de cara a convertir a América Latina en un mercado estable para las exportaciones estadounidenses y en un amortiguador frente a rivales globales.

En años recientes, China ha logrado con su diplomacia y estrategia de largo plazo (Belt and Road Initiative o Ruta de la Seda) una penetración importante en América Latina: para casi todos los países de la región, China se convirtió en el primer socio comercial desplazando a EEUU; además es inversionista de grandes proyectos de infraestructura y prestamista de recursos (para Venezuela es un prestamista muy grande que negoció el pago de la deuda con petróleo a precios muy bajos). Adicionalmente, China se ha convertido en un proveedor importante de armas y de tecnología informática.

En ese contexto, lo que Washington estaría buscando sí es un cambio de régimen en Venezuela para contrarrestar la influencia de China y Rusia, pero sin anunciarlo abiertamente para evitar una confrontación diplomática directa. Trump ha segmentado la región en regímenes amigos (Argentina, El Salvador, Ecuador, Honduras y Guatemala), regímenes enemigos (Venezuela, Cuba y Nicaragua) y regímenes que están en el limbo (Colombia y Brasil).