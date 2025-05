El cuento de coctel

En la realidad, las cosas no funcionan así y el mercado chino es uno de los mejor suplidos y más competitivos del mundo. El problema en el desequilibro de nuestra balanza comercial es que no tenemos qué venderle a China. ¿Qué importa China? Principalmente, maquinaria, tecnología y materias primas para transformarlas y convertirlas en productos de consumo que luego nos vende, y alimentos. Y ¿cómo compite Colombia en cada uno de estos rubros? China importa maquinaria de última generación que los países más desarrollados producen. Alemania, es un buen ejemplo, vendiendo maquinaria industrial de alto nivel tecnológico (que en Colombia ciertamente no tenemos), y que es altamente valorada por China. China importa también materias primas de todo el mundo y aquí nos va un poco mejor, pues les vendemos petróleo, carbón y ferroníquel. De hecho, de los aproximadamente 2.500 millones de dólares que exportamos 2023, cerca de 1.800 millones de dólares corresponden a estos productos. Desafortunadamente, y gracias a la teoría del decrecimiento y a la falta de incentivos para la exploración y la minería en nuestro país (por decir lo menos), cada vez Colombia producirá menos de estos productos, por lo que nuestro déficit comercial se seguirá ampliando, así no nos guste.