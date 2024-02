La obsesiva territorialización del sistema de salud

La cuarta apuesta importante del Gobierno en su objetivo de transformar la salud en el territorio a nivel regulatorio fue la designación del 5% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la operación de los “equipos básicos en salud”, que son equipos interdisciplinarios que buscarán a los pacientes en sus lugares de trabajo, vivienda o recreación, para diagnosticarlos porque el Gobierno cree que las EPS no hicieron bien esta tarea. Y podrían tener razón.

Solamente aquellos que están viendo lo que hay de fondo: el interés del Gobierno de usar el sistema como caballo de Troya en los territorios para, desde él, conquistar y retener a los clanes políticos de cada municipio y departamento de cara a las elecciones del 2026. La mejor noticia es quizás que no será fácil lograrlo para el Gobierno porque la mayoría de los territorios, al menos los más relevantes, hoy están liderados por nuevos secretarios de salud, que no quisieran jugar el juego del Petrismo de politizar el sistema en sus territorios. Ojalá se mantengan en esa línea y no se resbalen en la mermelada del cambio, como muchos de nuestros “honorables” congresistas.