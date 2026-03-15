Colombia atraviesa uno de esos momentos de su historia en los que el país parece caminar en círculos. Inseguridad creciente, instituciones debilitadas, una economía que pierde confianza y una discusión política que, en lugar de unir, profundiza la fragmentación. En medio de ese panorama empieza a tomar fuerza un concepto que ha logrado abrir una conversación de fondo en el país: la Patria Milagro que plantea Abelardo de la Espriella.

Más que un simple lema de campaña, lo que está sobre la mesa es una propuesta clara de reconstrucción nacional. De la Espriella lo ha repetido en distintos escenarios con una idea sencilla pero poderosa. Colombia no necesita promesas imposibles, necesita que el Estado vuelva a cumplir con lo básico. Seguridad, justicia, orden institucional y una economía que vuelva a generar oportunidades.

Ese diagnóstico explica por qué su propuesta empieza a conectar con sectores cada vez más amplios de la opinión pública. El país atraviesa un momento de fatiga frente a un proyecto político que prometió cambios estructurales y que hoy enfrenta cuestionamientos por sus resultados. En ese contexto, la Patria Milagro aparece como una apuesta por recuperar el rumbo.

El primer eje de esa visión es la seguridad. Durante décadas, Colombia aprendió que sin control territorial del Estado no hay inversión, no hay crecimiento económico y mucho menos tranquilidad para los ciudadanos. La propuesta de De la Espriella insiste precisamente en ese punto. Recuperar el monopolio de la fuerza del Estado, enfrentar con decisión al narcotráfico y desmontar las estructuras criminales que siguen dominando regiones enteras del país.

Esa estrategia pasa por fortalecer las Fuerzas Militares, recuperar el control territorial y reactivar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, retomando una política firme frente a quienes han convertido el crimen en su negocio.

Pero la Patria Milagro no se queda únicamente en el orden público. También plantea un viraje económico que busca devolverle protagonismo a la iniciativa privada. La idea de fondo es clara. Un país no se reconstruye desde la burocracia. Se reconstruye desde la capacidad de sus ciudadanos para producir, invertir y emprender.

Por eso dentro de esta propuesta aparece con fuerza la idea de convertir a Colombia en un país de propietarios. Un país donde más ciudadanos puedan acceder a capital, construir patrimonio y generar riqueza. Cuando la gente progresa, el país se fortalece.

A esto se suma una visión fiscal que plantea administrar el Estado con responsabilidad, ordenar las finanzas públicas y recuperar la confianza empresarial sin seguir castigando a los ciudadanos con más impuestos. El objetivo es estimular la inversión, generar empleo y devolverle dinamismo a la economía.

En el plano institucional, la propuesta también habla de fortalecer la justicia, enfrentar con firmeza la corrupción y devolverle eficiencia a las instituciones. El planteamiento es que el Estado debe volver a funcionar. No con más burocracia, sino con resultados concretos para los ciudadanos.

Ahí aparece el sentido profundo de la palabra milagro. No se trata de un milagro en el sentido religioso ni de una promesa vacía. Se trata de producir una transformación acelerada del país a partir de decisiones políticas firmes y coherentes. Un punto de inflexión que permita pasar del deterioro institucional a una etapa de recuperación nacional.

Ese planteamiento también rescata algo que durante años parecía haber desaparecido del debate público. El patriotismo como motor de cohesión social. La defensa de la soberanía, el respeto por las Fuerzas Armadas y el orgullo por la nación reaparecen como pilares de una visión que busca reconectar a los colombianos con la idea de país.

En un escenario político marcado por la incertidumbre, ese mensaje ha empezado a tener eco. Dentro del espectro de la oposición, Abelardo de la Espriella aparece hoy como el candidato que lidera las encuestas en ese sector y como uno de los que tiene mayores posibilidades de llegar a la Casa de Nariño.

Al mismo tiempo, la izquierda intenta consolidar en Colombia un modelo político inspirado en las viejas fórmulas fracasadas del comunismo, recicladas bajo el nombre de socialismo del siglo XXI. El debate que se abre para el país es realmente de fondo. Ese modelo, que ya mostró sus resultados en la región, concentra cada vez más poder en el Estado, debilita la propiedad privada, espanta la inversión y termina asfixiando al empresariado y a la economía productiva.

La historia reciente de nuestra región muestra ejemplos claros. Cuba, Venezuela, Nicaragua y lo sucedido en Argentina —hoy en proceso de recuperación de la mano de Javier Milei— reflejan claramente lo que ocurre cuando llegan al poder gobiernos de extrema izquierda que concentran el poder, erosionan las libertades y terminan sometiendo la economía al control del Estado. El resultado siempre es el mismo: menos libertad, menos inversión y más pobreza.

Por eso el concepto de Patria Milagro empieza a resonar en una parte importante del electorado. No como una consigna vacía, sino como la aspiración de millones de colombianos que quieren ver a su país volver a levantarse.

Ahí es donde empieza a incomodar a muchos cuando intentan encasillar a Abelardo de la Espriella en la etiqueta fácil de la “extrema derecha” para distorsionar y deslegitimar al contradictor. Vale la pena detenerse un momento y mirar con más cuidado. Lo que algunos califican de radicalismo, en realidad parece ser otra cosa: coherencia.

De la Espriella no ha cambiado de discurso según soplen los vientos políticos. Lo que piensa lo dice, lo que dice lo defiende y cada paso que da confirma esa línea. En un país acostumbrado a políticos que prometen una cosa en campaña y gobiernan con otra, esa consistencia resulta incómoda para algunos, pero también profundamente atractiva para un sector creciente de ciudadanos que está cansado de las ambigüedades.

Tal vez por eso la discusión no debería quedarse atrapada en etiquetas ideológicas fáciles. La verdadera pregunta es otra: si Colombia está lista para apostar por un liderazgo que, más allá de los discursos, ha decidido sostener una posición clara frente al país, frente a sus problemas y frente al camino que propone para sacarlo adelante.

Al final, más que una supuesta “extrema derecha”, lo que muchos empiezan a ver en Abelardo de la Espriella es extrema coherencia. Y en política, la coherencia siempre termina marcando la diferencia.