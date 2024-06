La pista no está en el show de Olmedo, está en las campañas

La última de estas revelaciones del alcance de lo que hicieron estos corruptos con la UNGRD se dio en el debate de control político citado por Cathy Juvinao. No contentos con lo robado en carrotanques y ollas comunitarias, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Meza contrataron también la construcción de 1.626 jagüeyes para La Guajira por 74.984 millones de pesos. El 81 por ciento de los contratos se los dieron a Uribia un mes antes de elecciones. De los 1.626 jagüeyes, solo se han construido 209. A pesar del incumplimiento, la auditoría, a cargo de una empresa llamada Intraffic, no dijo nada, y no lo hizo porque es una empresa de papel. Su domicilio está en Barranquilla, pero allá nadie los conoce; el único que la conoce es Sneyder Pinilla, que ya la había contratado como interventora en sus otros contratos corruptos en Sabana de Torres.