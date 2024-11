No hay nada más sabroso que pasar de puesto en puesto en un mercado local donde, amables, los comerciantes ofrecen a sus potenciales compradores pequeñas porciones de sus productos. La pruebita, veci, pruebe esta pitaya que está deliciosa; la pruebita, veci, deguste esta lechona calientica.

La mayoría de las pruebitas terminan, como por arte de magia, siendo más sabrosas que el producto. De pronto será por ser gratis o porque el comensal la recibe con mayor atención y expectativa. Sin embargo, por ser pruebitas, no necesariamente son buenas, hay unas pocas que ocasionalmente dejan el sabor nefasto y amargo de un devenir que carcome el alma, que acaba con el bienestar y cohonesta con la muerte.

Las EPS más grandes del país, a raíz de las acciones tomadas por la ministra Corcho y el ministro Jaramillo, siguiendo de cerca las instrucciones del presidente de la República, son hoy administradas por interventores nombrados y dirigidos por el gobierno. La EPS Colsanitas, Compensar Salud, EPS Sura y las demás que el gobierno forzó a entregar con el no pago que le corresponde legalmente, hoy pasan las duras y las maduras bajo el nuevo modelo de salud.

Primero, en detrimento de los colombianos, las atenciones del sistema han caído 30 % desde la intervención del gobierno, no porque los colombianos se enfermen menos, sino porque los enfermos ya no tienen acceso al sistema de salud, las citas se aplazan, no se programan, se cancelan, mientras los colombianos sufren y hasta se mueren.