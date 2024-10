Las incoherencias del supuesto acuerdo nacional

Sin embargo, tras dos años de discursos repetidos, no podemos evitar preguntarnos: ¿es este llamado un genuino intento de unir al país o simplemente otro episodio de la serie ‘La eterna campaña de Petro’? Porque si algo ha quedado claro, desde el 7 de agosto de 2022, es que el presidente y su gabinete parecen incapaces de desactivar el modo electoral. Cada intervención pública suena como un remix de la misma vieja canción: “El país necesita un cambio”. Pero con el pequeño detalle de que, en lugar de estar pidiendo el voto, ya deberían estar administrando.

¿Cuánto tiempo más pueden seguir culpando al pasado? Sí, es cierto, los anteriores gobiernos no dejaron el país como un jardín del Edén, pero ¿no es ese el verdadero trabajo de un gobernante? Enfrentarse a los problemas, no solo señalarlos como quien juega un eterno partido de ping-pong. En cuestiones de salud, seguridad, educación e infraestructura, el gobierno ha mostrado una gran habilidad para mirar hacia atrás, señalando los errores de quienes le precedieron, mientras sus propias soluciones parecen estar aún “en construcción”. Gobernar con la vista puesta en el retrovisor siempre será una excelente receta para... no avanzar.