Las novelas

El segundo caso es más complejo. Después del debate presidencial con Donald Trump, el Partido Demócrata y los medios de Estados Unidos descubrieron que Joe Biden está muy viejo para otros cuatro años en el trabajo más demandante del mundo y que aquellos que afirmaban que se le veía perdido, desconectado y deteriorado no estaban mintiendo ni eran ultraderechistas, sino personas que estaban haciendo observaciones de una realidad ahora inevitable de opacar. ¿En serio?, ¿recién se dieron cuenta? Peggy Norman, del WSJ, dice: “Es obvio que la profundidad de su declive ha sido escondida sistemática y deliberadamente del pueblo americano. Las historias serán escritas y los villanos serán nombrados”. Y The Economist sentencia: “Joe Biden y su partido se muestran como los salvadores de la democracia. Sus acciones dicen una cosa diferente”. Mentirle a la gente sobre las capacidades del presidente es igual de grave que lo que hace Trump al sustentar sus argumentos con mentiras. Título de la novela: Este muerto está muy vivo.

Y el tercer caso, porque no nos podríamos quedar atrás, es el de lo que pareciera sacado de una serie de engaños, señuelos, trampas y mentiras. Las imágenes salen por redes sociales. Tomas complementarias desde diferentes ángulos que muestran la escena de un hombre que se parece a Gustavo Petro acompañado de una mujer que no es su esposa, agarrados de la mano y tomándose fotos. El video es elocuente, miran la calle y señalan lugares. No tienen miedo, pasa la gente, se ríen y van acompañados de supuestos escoltas. Al día siguiente, una modelo trans da una declaración ambigua a la prensa internacional y por la noche niega ser ella y denuncia amenazas. Al tercer día, el presidente envía un trino que no hace referencia directa a los hechos y dice que su vida privada es su vida privada, que es heterosexual y que rechaza los ataques a la comunidad LGBTI. Y al cuarto día, un congresista, amigo de la primera dama, escribe un mensaje sin sujeto que habla de lo importante que es levantarse de una derrota y una humillación. ¿Una película para entrampar a la prensa?, ¿una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos actuales? Título de la película: El entrampamiento 2: el momento de la prensa.