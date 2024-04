Lecciones de una reforma

Lo primero es que Petro no cumple ni años. No pasó un día de la aprobación de la reforma pensional y ya les incumplía a los senadores el acuerdo sobre el tope de salarios mínimos: era 2,3, que obliga la afiliación a Colpensiones. “Voy a pedirle a la Cámara que sean 4”, dijo con todo el desparpajo, sin explicar a los colombianos que eso significa la nacionalización absoluta del sistema de pensiones. Los senadores ya habían comenzado ese proceso de expropiación –lo que finalmente es un robo, pues dejamos de ser dueños de nuestro dinero cotizado– y cayeron como unos idiotas en esa trampa.

La segunda lección es que los ministros son apenas unos monigotes. Lo que dicen los ministros no vale nada y los acuerdos a los que estos lleguen con quien sea, un ciudadano, una corte o unos congresistas no tiene valor alguno, pues todo en este gobierno depende del ánimo o el interés del presidente Petro.

La tercera es que Petro miente con descaro y no le importa. No habrá constituyente, dijo en campaña; Colombia necesita una constituyente, dijo como presidente. Este solo ejemplo, al que se podrían añadir miles más pues miente todos los días, muestra una enfermedad que en términos médicos se llama mitomanía. Petro es mitómano, y por eso se le debe creer cero. Ya el expresidente Santos abrió el camino a la mentira impune por parte de un primer mandatario cuando le dijo a todo el país que los asesinos de las Farc iban a la cárcel y que no iban al Congreso. Ese precedente no lo podemos olvidar, pues abrió las puertas al descaro que hoy vivimos.