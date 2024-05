Transfusiones para el alma

Lo que sucede es que no estamos preparados para eso, creemos ingenuamente que sólo escucharemos esa cruel noticia abrumadora cuando tengamos más de 95 años y hallamos vivido una vida plena y feliz sin dolencias; sin embargo, es evidente que cada día la vida nos asusta y nos sorprende cuando esos diagnósticos nos rodean y nos tocan en nuestros afectos más cercanos.

Se supone, además, que los jóvenes no van a enfermar y menos cuando llevan una vida sana y llena de planes, sueños e ilusiones.

En mi oficio como médico de almas, he sido testigo de cómo muchos jóvenes han tenido que enfrentar con valentía enfermedades y dolencias que pensábamos que correspondían sólo a los abuelos; en mi propia historia lo he vivido desde que era una pequeña e indefensa bebé.

En ese sentido he creado un término espiritual; la homeostasis del alma , para explicarle a mis lectores, la capacidad que tiene el alma para mantenerse en equilibrio, el alma posee la sagrada función de protegernos del vacío, del temor y de la desolación interior.

No enfermas de repente o de la noche a la mañana, la enfermedad comienza a generarse en silencio, muy lentamente y en los niveles más ocultos de tu ser.

El mal estar es el desbalance entre la energía molecular, emocional y mental que sucede cuando está todo tan desordenado y desequilibrado que no ves lo que está dentro de ti.

En ocasiones un diagnóstico es aquello que necesitamos para detenernos a reflexionar, para ver nuestra vida desde fuera como si la tuviéramos proyectada en una pantalla, cuando una enfermedad nos sorprende de repente, no somos conscientes de que ella misma abraza milagros ocultos, siempre he sido testigo de que detrás de una llaga de dolor, hay un milagro en gestación…

Hay dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento fértil y el sufrimiento vacío, está en nuestras manos el elegir la libertad de explorar en el fondo de nuestra tribulación el “para qué” de aquello que dolemos, todos vamos a tener momentos de pruebas, pero si no las aprovechamos para transformarnos como personas, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, corremos el riesgo de caer en un sufrimiento vacío.

Hay personas que se quedan pegadas o enganchadas de las heridas eternamente y las usan como justificación de su infelicidad y de su amargura, se convierten en seres tóxicos que contaminan y oscurecen la vida de quienes los rodean, este tipo de persona se llama víctima o perezoso espiritual; es aquel que no quiere trabajar en sí mismo, para transformarse y brillar desde su interior, para iluminar a otros y, en cambio, se queda en la auto conmiseración, esta actitud llevaría a la persona a vivir un sufrimiento vacío, es decir que no es fértil porque no da fruto espiritual.