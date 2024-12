Libertad, democracia y dolor, dos historias

La libertad no es gratis y nunca la apreciamos hasta que la perdemos, como me sucedió en mi secuestro o como la perdieron los cubanos hace 64 años. En los premios Libertad y Democracia, esta semana vimos o, mejor, sufrimos el dolor de caso tras caso y de país tras país que ven como este don preciado desaparece o tambalea. Acá van dos historias.

Cuando se subió al escenario lentamente este cubano que lleva 64 años de exilio, nos contó con nostalgia cómo su infancia y su juventud las vivió en una Cuba donde había libertad. Diego Suárez, nacido en una familia de campesinos pobres en 1926, es un ícono de la diáspora cubana que hoy a sus 98 años no pierde la esperanza de regresar a una Cuba que por fin sea libre. Un emocionante ejemplo de vida y de perseverancia en la lucha por la libertad, pero también una radiografía de lo que van a vivir los venezolanos, los nicaragüenses y los bolivianos si siguen en el camino que van.

Los audios que encontraron en el teléfono de uno de los grandes capos asesinados, Leandro Norero, muestran cómo su alianza con la bancada del expresidente ecuatoriano Rafael Correa no es táctica, sino estratégica. El caso “metástasis”, como se le llama a este proceso, además vincula a periodistas, autoridades judiciales y empresarios.

Uno de ellos, Xavier Jordán, vinculado por grabaciones, vive tranquilamente en Estados Unidos a pesar de tener circular roja de la Interpol. Su larguísimo prontuario parece no preocuparles a las autoridades americanas, algo que ojalá cambie ahora con el nuevo Gobierno.

El descaro de este personaje no tiene nombre, o quizás sí, el de amenazar y asustar como mafioso que es, pues se atrevió a intimidar a estas víctimas en Miami, donde vive, cuando entraban a recibir un premio póstumo para su padre. Claro, utilizó un abogado de pacotilla, pero el objetivo es claro. Hoy, tristemente, él y los acusados de esta relación con la mafia, y, por ende, con quienes asesinaron a Villavicencio, se sienten tranquilos, pues la actual fiscal no ha avanzado en las investigaciones a pesar de las abundantes evidencias que hay.

Es responsabilidad de todos los que amamos la libertad, el periodismo libre y la política decente no abandonar a estas jóvenes en su lucha por la verdad y la justicia, y nos urge mover todo lo que podamos en Estados Unidos y en todos los escenarios posibles para que este crimen no quede impune.

Colombia es quizás el país que está más en riesgo, pero México, Ecuador, Perú, Honduras y Guatemala también siguen en ese camino. No nos podemos descuidar. Recuperar la libertad perdida, como nos lo mostró Suárez en ese evento, es casi imposible. Hoy las dictaduras de Venezuela y Nicaragua se consolidan y se convierten en amenazas a los países donde todavía hay libertad.

Salí del evento triste, tengo que decirlo, pues las historias humanas muestran la fragilidad del individuo ante el poder de un Estado represivo. También me llenó de tristeza escuchar que el exilio no cura y no sana el ansia de volver a la tierra por más años que pasen.