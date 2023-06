Mamma Mia! en Colombia: explosión de alegría

La semana pasada concluyó la temporada del musical Mamma Mia! en Bogotá, una historia de amor que nos llena de alegría y nos invita a reflexionar sobre la familia, la amistad y, muy especialmente, sobre nuestro proyecto de vida.

25 años después del éxito del grupo sueco ABBA en Eurovisión (1974), el musical debutó en 1999 en uno de los epicentros mundiales del teatro musical, el West End de Londres, con el libreto de la talentosa británica Catherine Johnson y la participación de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, recordados por todos nosotros como integrantes del icónico grupo. Desde entonces, el musical ha sido presentado en los escenarios más grandes del mundo, atrayendo a más de 60 millones de espectadores.

Para los colombianos fue una oportunidad extraordinaria de disfrutar de la trama que esta historia nos transmite, mostrando el caos que se desata en la hermosa isla griega de Kalokairi cuando Sophie invita a su boda a los tres hombres que podrían ser su padre, Sam, Bill y Harry, sorprendiendo a Donna, su madre soltera y luchadora.

Más de 21.000 personas asistieron a la obra en el Teatro Colsubsidio y pudieron cantar y bailar al ritmo de los grandes éxitos de ABBA. Pude ver la alegría de los espectadores de todas las edades, que salieron del teatro con una sonrisa en la cara. Confieso mi sensibilidad a los mensajes de canciones como Our last summer con “Fue un romance bueno y verdadero”, Super trouper con “Brillando como el sol, sonriendo, divirtiéndome” o I have a dream con frases como “Mi sueño es un ideal, lograr cambiar la realidad”.

El desafío de traer un éxito mundial del teatro musical a Colombia fue monumental y lo logramos gracias al talento 100% nacional. Nuestros estudiantes, egresados y profesores del pregrado en Teatro musical de la Universidad del Rosario fueron protagonistas de esta grandiosa producción.

Con el respaldo de MTI (Music Theatre International), la casa de derechos de Broadway más grande del mundo, logramos poner en escena una producción de talla mundial, demostrando la confianza internacional con la que contamos como institución y siendo siempre fieles al legado de María Isabel Murillo, mujer emprendedora y visionaria, y a la tradición de 370 años de nuestra Universidad del Rosario.

La música de ABBA, banda que trabajó en conjunto desde 1972 hasta 1982, fue aplaudida y recordada por todos los asistentes. Canciones como Thank you for the music, The winner takes it all, Dancing queen, entre muchas otras, fueron recordadas noche tras noche. Me impresionó el interés de las generaciones jóvenes por asistir y disfrutar de la música de ABBA, que el director de orquesta Leonardo Palacios logró transmitir con gran pasión y experiencia emocionando al público. También fue extraordinaria la interpretación de un elenco realmente excepcional, con un vestuario impactante y una escenografía impresionante.

Lo más importante de todo es que logramos contagiar de alegría a los colombianos en estos momentos tan complejos para nuestro país. Gracias al cariño y apoyo del público, el próximo año volveremos a presentar Mamma Mia! con una participación muy importante en diferentes regiones de Colombia.