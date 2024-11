Mundos opuestos

En las escuelas de medicina suele enseñarse a los estudiantes, como primer ejercicio ante una duda ética frente a aplicar o no un tratamiento, a pensar qué haría en caso de que ese paciente que tiene al frente fuese su hijo o su madre, dependiendo del asunto. Hoy me pregunto: ¿qué harán los funcionarios del Gobierno que actualmente pontifican sobre si los colombianos tenemos o no el derecho a ciertos tratamientos por su alto costo, cuando esta inevitable realidad les golpee la puerta de sus familias?

Con frecuencia se menciona que el costo de las vacunas contra la covid-19 fue muy elevado. Recuerdo que algunas de esas mentes ideologizadas –durante la pandemia– se atrevieron a recomendar que no se deberían comprar porque Colombia debería enfrentar el monopolio sobre la producción de vacunas, antes de someterse a pagar precios aparentemente injustos. Perú fue uno de los pocos países que decidió –inicialmente–, no firmar contratos de compra de vacunas y, finalmente, terminó con más de 6.000 muertos por millón de habitantes, duplicando la tasa de Colombia.

Ahora bien, más allá de las cifras macroeconómicas, el mensaje –por no ser un país rico no deberíamos invertir en tratamientos costosos para nuestra gente– nos conduce a un mundo diferente. Llevamos 20 años reivindicando el derecho a la salud y quejándonos de las tutelas por tratamientos no brindados a los pacientes. Durante la pandemia no dudamos en invertir recursos de salud en costosísimas terapias Ecmo, para aquellos pacientes a quienes brindaban alguna esperanza. En esa visión, al parecer hoy obsoleta, la vida de una joven madre de familia salvada de las garras de la muerte justificaba la inversión.