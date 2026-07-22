Nuestra cocina

La cocina nació de una necesidad. Desde que el ser humano dominó el fuego, hace más de un millón y medio de años, comenzó una de las transformaciones culturales más profundas de nuestra historia. Cocinar fue, en su origen, una respuesta al entorno, al clima, al alimento disponible, a la vida en común. No fue un acto de refinamiento, sino de supervivencia. Y, sin embargo, en ese gesto primario de encender el fuego, esperar, transformar, ya estaba insinuada una parte esencial de lo que seríamos después.

Nada en la cocina apareció de manera súbita. Como toda gran creación humana, tuvo un comienzo humilde y una larga maduración. Su evolución fue lenta, acumulativa, íntimamente ligada a las sociedades que la ejercieron. Mucho tiempo después, en la antigüedad y en la Edad Media, la cocina comenzó a adquirir prestigio. En Grecia, en Roma y más tarde en las cortes europeas, dejó de ser solo necesidad para convertirse también en signo de poder, en emblema de civilización.

Con la Edad Moderna y el Descubrimiento de América, esa evolución se amplió de manera decisiva. El intercambio de productos, técnicas y costumbres redibujó el mapa gastronómico del mundo. El mestizaje no solo transformó los territorios: transformó el gusto, el lenguaje de la mesa y la manera misma de entender la cocina. De ahí nacieron tradiciones culinarias que aún hoy sostienen la identidad de los pueblos. La cocina francesa que hoy conocemos, no puede comprenderse sin Taillevent, ni sin la posterior tarea de Carême y Escoffier, que la ordenaron, la refinaron y le dieron sistema. Y Paul Bocuse recordó, ya en tiempos más cercanos, una verdad que conviene no olvidar: la modernidad culinaria solo tiene sentido cuando dialoga con la tradición.

Por eso la tradición no es un residuo del pasado ni una carga incómoda de la que haya que desprenderse para parecer modernos. La tradición es una forma de inteligencia colectiva. En ella viven las costumbres, las técnicas, los productos, las creencias y las recetas que una generación entrega a la siguiente. No inmoviliza: orienta. No empobrece: estructura. No atrasa: da profundidad. Allí donde algunos creen ver lastre, en realidad hay memoria; allí donde algunos creen ver atraso, hay experiencia sedimentada.

Y eso se advierte con nitidez en la cocina contemporánea, incluida la de vanguardia. La tradición permanece allí, a veces de manera visible, a veces como una corriente de fondo, pero siempre activa. Opera como referencia, como soporte, como criterio. Es, si se quiere, esa presencia silenciosa que no impone, pero guía; que no encierra, pero da perspectiva; que no dicta la creación, pero sí le evita la frivolidad y el vacío. Ninguna cocina verdaderamente nueva nace de la nada. Toda innovación con espesor nace de una conversación seria con el legado.

Conviene recordar esto en momentos en que el debate público parece rendido a la provocación fácil, al exabrupto rentable y a la banalización de todo aquello que merece matiz. En ese clima se han escuchado afirmaciones que desprecian la cocina tradicional colombiana y reducen algunos de sus platos a expresiones grotescamente simplificadoras. Decir que los potajes colombianos pertenecen a una suerte de “comida carcelaria” y sugerir, además, que deberían desaparecer del recetario nacional no constituye una irreverencia lúcida ni una crítica audaz. Constituye, más bien, una demostración de falta de conocimiento cultural y de escasa comprensión histórica.

Porque preservar la cocina tradicional colombiana no consiste en defender recetas viejas por simple nostalgia. Consiste en proteger una memoria colectiva, una relación con el territorio y una herencia construida a partir del mestizaje, de la diversidad regional y del saber popular. La cocina colombiana no es una cocina menor, ni rudimentaria, ni vergonzante. Es una cocina viva, compleja, múltiple, todavía en evolución, sostenida hoy por cocineros, investigadores, productores y portadores de tradición que han trabajado con rigor para darle el lugar que merece.

Un sancocho, una changua, un ajiaco o un mote de queso no son ocurrencias domésticas desprovistas de valor cultural. Son síntesis de territorio, historia y adaptación. Son escasez transformada en ingenio, producto local convertido en identidad, experiencia colectiva vuelta sabor. Son platos honestos, coherentes, profundamente arraigados en la vida de comunidades enteras. Y no son sino una pequeña muestra de la vastedad gastronómica del país.

La cocina colombiana es, en realidad, muchas cocinas. Es una cocina de cruce de caminos, de influencias múltiples. Cada región ha levantado su propio lenguaje culinario a partir de sus ingredientes, sus necesidades, sus gentes y su historia.

Hoy nos corresponde asumir ese relevo. Preservar la cocina tradicional colombiana no significa inmovilizarla ni negarle su transformación. Significa comprender su valor, respetar su raíz y defender su dignidad. Porque allí, en la manera en que un pueblo trata su cocina, se mide también la nobleza con que honra su pasado y la lucidez con que decide preservar su memoria.