Odiosas pero necesarias comparaciones

Hoy los colombianos estamos cuidando cada hoja de nuestros pasaportes, porque es muy posible que en septiembre no tengamos cómo reemplazarlo. A no ser que nuevamente echen marcha atrás e inclinen la cerviz al odiado Thomas Greg & Sons . La actual promesa es un convenio con Portugal, un país que obligatoriamente tendrá que subcontratar con un tercero, previsiblemente privado y una historia circular que se convirtió en una mala ópera bufa.

Sin embargo, hay que hacer una comparación que nos remonta a los tiempos del covid-19. No por mala leche, sino por una pedagogía necesaria para que los colombianos entendamos la dimensión del error que cometimos en las elecciones de 2022. Tenemos que comprometernos ahora a no repetirlo nunca más: aprendamos que nadie tiene la fórmula mágica para cambiar nuestro futuro. Todo solo se logra con el trabajo y, sobre todo, eligiendo bien a nuestros gobernantes.

Este drama de los pasaportes es un ejemplo perfecto de lo que ha sido la gestión pública en este gobierno y muestra que los colombianos no necesitamos un líder mesiánico que nos embadurne de promesas de cambio. Ojalá aprendamos que no necesitamos un diletante presidente, tocado por la iluminación y embutido del espíritu de los Aurelianos, sino simplemente necesitamos un presidente que gobierne y rinda cuentas; no más que eso.