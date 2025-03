Pacientes en crisis, hospitales en crisis

La salud desatendida es una cadena que parte de la entrega de fórmulas incompletas, sigue por el incremento de la severidad y daño en la salud de pacientes no controlados, continúa por mayor demanda de servicios en razón de la descompensación de sus cuadros clínicos, luego los recurrentes episodios que requieren consultas repetidas de urgencias y, desafortunadamente, culmina con la muerte temprana, fallecimientos que —claramente— hubiesen podido ser evitados. Los médicos llamamos historia natural de la enfermedad a la secuencia que lleva a la muerte si no se puede controlar a la enfermedad.

Tampoco son alentadoras las estrategias propuestas por entidades como la Defensoría del Pueblo, que pareciera desconocer la gravedad del problema, proponiendo soluciones tan bizarras como la de “fortalecer el control sobre el acceso y uso racional de medicamentos” o “incluir un plan de transición detallado”. Me confieso admirador de la independencia que ha demostrado la doctora Iris Marín, pero me parece que no está siendo bien asesorada en cuanto a la severidad de la situación y las vías de solución: ¿Limitar el acceso en una situación de excesos de demanda por desatención de la enfermedad?; ¿plan de transición hacia dónde, cuando el Gobierno no ha esbozado ni una sola estrategia de solución, más allá de una reforma que no se ha aprobado y no lleva a ninguna parte?