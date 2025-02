Petro habla con Irán: millones de colombianos no estamos de acuerdo

Al estrechar los lazos con la dictadura islámica de Irán, Colombia estaría apoyando el que se coarten los derechos de las mujeres, pues el país persa es un lugar en el que han llegado a matarlas por no portar el hiyab . La restricción de derechos a las mujeres en Irán es brutal. Frente a estos hechos, las mujeres de la bancada progresista no se han manifestado. Solo se limitan algunas a decir; “Desde el río, hasta el mar”, como María Fernanda Carrascal, en una clara alegoría a la desaparición del Estado de Israel.

Desde Colombia, quiero informar al gobierno de Irán que contrarió a lo que dijo el presidente Petro, yo no les mando saludos, ni tampoco quiero fraternizar con ellos. Petro no me representa. A nombre de millones de colombianos, que somos mayoría y que no apoyamos a este gobierno, quiero enviar un saludo especial y mis más sentidas condolencias a la familia de Ariel, Kfir y Shiri Bibas. Ellos jamás debieron ser secuestrados, torturados y asesinados. Bendita sea su memoria.