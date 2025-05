Petro, saque todo lo que tenga, no le tememos

Pero Petro no dejó de intimidar una vez elegido: desde el primer día empezó con su estrategia de infundir miedo a las demás ramas del poder y no ha hecho sino escalarla: no llevaba ni un mes de gobierno cuando el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, presionando por la reforma tributaria, dijo: “… Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que entendió, entendió”. O cuando secuestró por unas horas a la Corte Suprema de Justicia rodeando el edificio con sus colectivos violentos agitando banderas del M-19. La Corte, tristemente, “entendió” y nombró fiscal de una terna que no le daba garantías al país.