Petro y el 2026

No nos equivoquemos, Gustavo Petro quiere seguir en el poder o por interpuesta persona. Hasta hoy, y eso puede cambiar, le ha fallado su primera estrategia, que es la de quedarse en persona. La constituyente hasta hoy no va y el proyecto de ley de reelección tiene poca esperanza de ser aprobado.

Esto no es nada nuevo, pues en la elección de Juan Manuel Santos en 2014 se dio lo mismo en la segunda vuelta. El aumento de los votos por Santos en la costa caribe y en el Valle, que le dieron el triunfo, son casi imposibles de justificar si no se dan dos cosas, una compra masiva de votos y una manipulación de mesas. Es más, ambas elecciones tienen incluso un personaje común: Armando Benedetti. Es decir que ya se conoce ese mecanismo que suma y que pone presidentes. La única manera de evitarlo por tercera vez es como lo hizo María Corina en Venezuela.

En tres años, la sofisticación de esta desinformación se va a multiplicar, y esa izquierda populista y autoritaria de la que Petro es gran exponente no tiene recabo en utilizarla. ¿Estamos listos para ello? No. Jugamos damas chinas mientras ellos juegan ajedrez y hacen trampa. Hoy las bodegas de Petro amplifican su mensaje y sus mentiras, muchas de las cuales ese 30 por ciento aún cree.

Ahí está la tercera acción. Hay que identificar ese petrismo blando que tiene razones, y de sobra, para estar en contra del establecimiento. Entender ese rencor que tienen y que Petro explota tan bien. Y lograr que esa desilusión, que aún no es completa, los haga entender que ese personaje no es el cambio y que le hace mucho daño al cambio. Hay que hablarle a ese petrismo blando con empatía y no con la rabia de la que Petro es el mejor exponente, pero la oposición no se queda atrás.