Petro y Marcuse: El sueño de un nuevo marxismo

Su estrategia, basada en la subversión cultural, buscaba invertir conceptos centrales de Occidente: no hay democracia, sino pseudodemocracia; no hay libertad, sino tolerancia represiva; no hay libre elección, sino esclavitud sublimada. Estas elaboraciones, creadas por Marcuse, tenían un doble propósito: alimentar el odio y el resentimiento que debían guiar a su nuevo proletariado y justificar su tesis de que la libertad y la democracia en un sistema capitalista no eran más que ilusiones que adormecen a las masas.