En mi niñez, recuerdo haber leído muchos libros y documentos, en eso fui afortunada, pues llegaron a mis manos lecturas exquisitas. Quizás por eso, viene a mi memoria muy especialmente un texto, escrito por Gabriel García Márquez, titulado “Por un país al alcance de los niños”, el cual particularmente me marcó, pues me ayudó a entender mejor a mi país.

Era una niña de 12 años cuando lo leí por primera vez, y desde entonces me interesó sobremanera que Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel, se interesara por nosotros, los niños de Colombia. El documento fue escrito dentro de un proyecto del Gobierno nacional que convocó a diez intelectuales colombianos, llamado “La Misión de Sabios” y que tenía como objetivo principal vislumbrar un mejor porvenir para el país en el área educativa.

Me gustaría hablar con los 10 sabios que conformaron aquella misión, y saber qué pensarían (o que piensan los que aún viven) del nuevo ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas. Desde la semana pasada, he tenido la oportunidad de conversar con académicos e intelectuales destacados en nuestro país, que no salen de su asombro por tan profano nombramiento.