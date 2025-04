“Prefiero estar presa en El Salvador”

Quiero ampliar esta experiencia que, para mí, también fue sorpresiva. No lo dijo con resignación, sino con dignidad. Se llama Paola. Cayó por una red de lavado de dinero —”el día equivocado, en el lugar equivocado”, aseguró— y ahora trabaja en el salón de belleza del centro penal de Apanteos, donde cobra 10 dólares por cada manicura. ¿El detalle escandaloso? Que esa afirmación no fue una metáfora, ni una crítica disfrazada, sino una elección clara. Paola prefiere una cárcel salvadoreña a las supuestas “libertades” carcelarias de Colombia.

Tiene acceso a servicios consulares; sus familiares saben de ella y ella, de ellos; pueden consignarle hasta 500 dólares mensuales, controlados rigurosamente para evitar corrupción. Tiene cama, comida y no paga sobornos. Cuando le mencioné la posibilidad de un acuerdo de repatriación, me miró como si le propusiera un traslado al infierno: “Allá toca pagarle a la guardia por todo, hasta por un vaso de agua”.

La cárcel: ¿castigo o sede social?

Y si hablamos de soluciones, es hora de decirlo claro: Colombia no necesita otro comité. Ni otro piloto. Ni otra licitación. Ni otra ley. Necesita una jaula de Faraday a gran escala. Una verdadera estructura metálica con malla de acero galvanizado, pintura bloqueadora de señales RF, y puertas blindadas que impidan cualquier tipo de comunicación ilegal. Porque lo que no se comunica, no se coordina. Y lo que no se coordina, no se ejecuta.