Presidenciales 2026

Con sus discursos y trinos, el presidente ha logrado generar un amplio clima de incertidumbre sobre la estabilidad de las instituciones. No sorprende que algunos crean que no habrá elecciones presidenciales para sustituirlo al fin de su cuatrienio.

Ya no tendría que meterse Gustavo Bolívar la mano al dril para dotar a las “primeras líneas” de cascos, máscaras antigases, escudos y armas contundentes. Se convocaría, para dar aliento a la revolución, a las guardias indígenas y campesinas, los indígenas del Cauca, los activistas de Fecode, los jóvenes desesperanzados que no estudian ni trabajan, los habitantes de calle, entre otros. No habría problemas de dinero. De hecho, ya se están usando fondos estatales para estos objetivos.

Si el estamento castrense validara este atentado, serían sus comandantes responsables de graves delitos. Quedarían expuestos a ser procesados por la justicia en cualquier parte del mundo. El caso Pinochet es contundente. Ya no es posible, como lo fue en la época de Rojas Pinilla y Pérez Jiménez, refugiarse en el exterior. Todo esto nuestros militares lo saben. No suena factible que se embarquen en un golpe de Estado. Menos aún en beneficio de un tercero al que muchos -con sobrados motivos- detestan.

No caben pronósticos certeros sobre las posibilidades de éxito que tendrían nuevas asonadas como las que paralizaron al país en 2021, esta vez organizadas desde el gobierno, no desde la oposición. Las circunstancias de hoy son diferentes. Petro no parece contar con el monopolio de las movilizaciones populares; la oposición ha logrado resultados comparables. El evidente deterioro de la seguridad golpea a los sectores pobres. La política de “pan y circo” requiere fondos cuantiosos, difíciles de allegar en medio de una compleja situación fiscal, y una capacidad de ejecución que es precaria. El bajo crecimiento, la inflación y el desempleo, que son elevados, no contribuyen a suscitar entusiasmo por el gobierno. No tiene Petro, como si lo tuvo Chávez, una riqueza enorme- el petróleo- para dilapidarla en proyectos populistas.