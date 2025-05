¿Procede la tutela por consulta popular?

¿Cuáles son las reglas o etapas preclusivas que regulan la consulta popular? Me referiré a las primeras, en atención a que el debate se centra en establecer si la consulta procede o no. La respuesta se resume en: i) que es un derecho político mediante el cual todo ciudadano tiene derecho a participar en las elecciones y diversos mecanismos de participación ciudadana; ii) que puede ser convocada por el Gobierno nacional como sucede con la iniciativa que se debate actualmente; ii) que el Senado de la República, obligatoriamente, debe pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria de la consulta popular nacional; iii) que no se pueden promover mecanismos de participación democrática sobre iniciativas inconstitucionales; iv) que no tiene control previo de constitucionalidad; v) que si el Senado no emite concepto favorable de conveniencia, debe devolverse al gobierno para el reajuste de las preguntas o darse por terminado el proceso; vi) que el Presidente de la República no puede expedir esa convocatoria por Decreto sin el previo concepto favorable del Senado; vii) que puede someterse al pueblo preguntas de carácter general, en relación con “actuaciones administrativas”, más no la aprobación de textos normativos o reformas constitucionales o legales. (Sentencia SU-420 de 2011); y, viii) que no puede someterse al pueblo asuntos sobre derechos fundamentales de reserva de ley estatutaria.