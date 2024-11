¿Qué busca el Ministro de Educación con el Icetex?

Grandes críticas desató la respuesta del ministro de Educación, Daniel Rojas, cuando se le preguntó por qué su cartera no había girado al Icetex los cerca de 1,48 billones de pesos que se necesitan para cubrir el subsidio a la tasa de los créditos educativos de cerca de 260.000 estudiantes.

Cuando se le preguntó al ministro si su intención era “marchitar” al Icetex, respondió en su cuenta de X: “Jajajaja, ¿y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar la NASA”. Nadie entendió cómo podía afirmar que no era de su incumbencia, cuando se trata de una de las entidades que es columna vertebral del sistema educativo.

El ministro Rojas insistió en que el Icetex era responsabilidad del Ministerio de Hacienda, por formar parte del Grupo Bicentenario. Fue el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien desmintió a su par de Educación: “Icetex no forma parte del Grupo Bicentenario y no hay ningún miembro del Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva de Icetex”, dijo Bonilla.

Tan es responsabilidad del MinEducación lo que allá pasa, que es el presidente de su Junta Directiva y quien lidera, junto al presidente de la entidad, las políticas de crédito educativo en el país.

Según explicó Bonilla, “el ministro de Educación pide el PAC al Ministerio de Hacienda. Crédito Público le asigna PAC y el Ministerio de Educación es el que lo distribuye”. El PAC es el Programa Anual de Caja, es decir, los recursos que las entidades tienen para disponer de forma mensual. Es MinEducación el que prioriza los giros que deben hacerse y a qué programas.

Pero el ministro de Educación insistió en que es MinHacienda el que se ha retrasado en el giro de 400.000 millones de pesos, “porque ha priorizado los giros para la emergencia u otra circunstancia, pero esa reprogramación no quiere decir que no estén los recursos, ni mucho menos que haya una pretensión de marchitar el Icetex, lo cual me parece descabellado”, dijo Rojas.

Aun si el MinHacienda girara esos recursos, hay un faltante de un billón de pesos para cubrir los créditos de 2025.

Aunque MinEducación diga que no es su interés acabar con el Icetex, los hechos parecieran desmentirlo.

A pesar de que Daniel Rojas es el presidente de la Junta Directiva, solo asistió a la reunión de agosto y de manera virtual. En esa junta advirtió a los presentes que se encontraba atendiendo otros asuntos, por lo cual, aunque estuvo conectado, no intervino. A la junta de septiembre no asistió y a la de octubre envió al viceministro. La próxima reunión será el próximo miércoles 27 de noviembre. Hasta hoy el ministro no ha puesto un pie en la entidad.

Pero no es solo la no asistencia a la junta lo que preocupa, sino a quienes designó como sus asesores en todo lo que tiene que ver con la entidad.

Se trata de David Torres y Alvery Alejandro López, dos personajes bien conocidos.

Torres llegó al Icetex en la administración del anterior presidente, Mauricio Toro.

Desde allí inició una abierta batalla contra la entidad, e inclusive se le señala de ser el administrador de la cuenta de X @ICETEXTEARRUINA, desde donde se le ataca de manera sistemática. Este asesor del ministro se presenta como “defensor de los usuarios del Icetex”. Torres fue declarado insubsistente y denunciado penalmente por sustraer información sensible, que luego utilizó en contra de la entidad. Después de que el Icetex lo echó, el ministro de Educación lo nombró su asesor.

Por su parte, Alvery Alejandro López es reconocido por asesorar deudores del Icetex mediante la empresa Jurídico Cali, para lograr la condonación de las deudas y cobrar un porcentaje por esta gestión. “Es la persona que más tutelas y derechos de petición le ha interpuesto al Icetex”, dice un funcionario que pide no revelar su nombre.

A pesar de la abierta malquerencia por la entidad, estos dos personajes, ahora como asesores del MinEducación, llegaron a la Junta Directiva pidiendo participar en representación del ministro, lo que les fue negado por el abierto conflicto de interés. Sin embargo, asisten a la llamada “prejunta”, en la que se tratan los temas que luego se discutirán. ¿Cómo es posible que se nombren voceros del ministro a dos personas que tienen procesos jurídicos en los que el Icetex forma parte?

“Pero claro que trabajo con las víctimas y no con los victimarios, esa es mi estatura moral, ¿qué esperaban? ¿Que pusiera de asesores a los que han abusado cobrando altas tasas y provocando incluso hasta el suicidio de deudores del Icetex? Pues no, acá no vinimos a repetir la historia”, respondió Rojas.

Además, se ha conocido que el ministro estaría interesado en tramitar una reforma para que en la Junta Directiva del Icetex tenga participación un representante de los estudiantes.

Estas acciones han generado gran confusión de qué quiere realmente el ministro de Educación. “La sensación es que hay una intención clara de acabar el Icetex”, afirma la fuente reservada.

En una entrevista a la revista Bocas, se le preguntó a Daniel Rojas su experiencia como usuario del Icetex: “Lo pagué hace poco. Hermano, aquí cuando tuve la reunión de empalme, como que se me revolvió todo por dentro. Que vamos a llegar a más beneficiarios. Y yo les dije: ‘No son beneficiarios, son deudores’… el Icetex tiene que acabarse en su misión de prestamista, en su misión de banco”, respondió.

En Colombia, el 80 por ciento de los estudiantes de las universidades privadas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. El 90 por ciento estudia con Icetex.