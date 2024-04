Racionamiento y apagón inminente

La riqueza ecosistémica de nuestro país, sus recursos naturales renovables y no renovables, nuestra suficiencia energética e independencia en la provisión de los servicios públicos domiciliarios ha sido, en términos generales, una constante en el sistema de abastecimiento de las distintas demandas de servicios de nuestra comunidad. En medio de este diseño, están las estrategias lideradas desde los distintos sectores expertos y por las políticas gubernamentales que contribuyen a mantener el status quo respecto de la provisión de los mencionados servicios.

Es cierto que nuestro país, así como el mundo entero, atraviesa por una crisis climática de descomunales proporciones, que avizoran una decadencia en las condiciones atmosféricas, meteorológicas, climáticas y, con ello, las consecuencias en los cuerpos de agua, la seguridad alimentaria, los recursos naturales no renovables, los ecosistemas y demás ámbitos que impactan directamente en las condiciones de vida de los seres humanos.

Ahora bien, si de algo podemos estar seguros es que esta crisis global no resulta imputable a un gobierno en particular o, peor aún, a un modelo económico y menos a una mal llamada “cultura extractivista”. El panorama actual es la suma de muchas acciones y omisiones de parte de entes gubernamentales, sector empresarial y, sobre todo, del ciudadano mundial, que ha perdido la visión y cultura sobre nuestras propias riquezas, desatendiendo el rol de conservar y proteger nuestros tesoros naturales y ecosistémicos.

No obstante, a partir de las condiciones actuales que tenemos de presente y sobre las cuales debemos transitar, no se hace justificante, ni mucho menos permisible que se omita la adopción de medidas contundentes para prevenir, mitigar y/o contrarrestar el impacto negativo de estas situaciones a nuestra vida como la conocemos.

No es comprensible cómo, ante las distintas advertencias de los sectores de expertos, no se haya presentado un plan de contingencia frente a la agresiva temporada seca (fenómeno de El Niño) y la subida de las temperaturas que afronta de manera particular la región Andina. Lo peor es que este escenario de paquidermia estatal hoy nos conduzca a una seria amenaza en las etapas de generación, distribución y comercialización de energía, valga aclarar, advertida a su tiempo y momento por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS). Dicho de otra manera, nos enfrentamos al fantasma, cada vez más vivo, de un racionamiento en el sector energético.