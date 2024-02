Recordados y valientes compañeros

Soy un convencido de que NO existe en la Tierra alguien más leal a su país que el SOLDADO, porque en él se confían las armas de la República. Cuando NO hay claridad en la mente y entendimiento de nuestros hombres, llega a sus mentes la INCERTIDUMBRE, que no es otra cosa que “el grado de desconocimiento o falta de información, porque existen desacuerdos sobre lo que se conoce o podría conocerse”. Por eso, es superlativo, mis apreciados y respetados generales y sargentos mayores de comando, NO DEJAR CAER EN DUDAS ni ambigüedades a sus subalternos, que desde el nivel táctico y operacional hacen todo por los colombianos: ustedes son la luz de sus hombres y mujeres y la esperanza del ciudadano desprotegido.