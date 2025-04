Resistir el asedio…

La demostración palmaria de fortaleza de las instituciones es que, hasta ahora, han sido capaces de controlar a un gobernante que con ellas es desleal. Lo digo no solo como un reproche a Petro, sino para destacar que su lealtad mayor es con la revolución soñada.

No es insólito que las democracias colapsen víctimas de caballos de Troya: solo ellas aceptan que sus enemigos las ataquen usando los derechos que se conceden a la oposición. Combinando medios legales e ilegales, Mussolini y Hitler, accedieron a poderes absolutos que no estaban previstos en las leyes. Esa misma estrategia fue utilizada contra el presidente Belisario Betancur por las Farc y el Partido Comunista, que lo traicionaron, aunque no pudieron tomarse el poder. La torpe e ingenua paz total fortaleció a unos grupos que avanzaban en su actividad criminal mientras hablaban de paz con el Gobierno. Lo sabido y practicado tantas veces: ‘La combinación de las formas de lucha, compañero’.