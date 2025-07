¿Será posible que se destruya al inocente junto con el culpable?

Supongamos que hay cincuenta justos en una ciudad en la que reinan los malvados, ¿se acabará con todos y no se le hará el bien a los cincuenta justos?

Matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado; eso no puede ser, pero eso es lo que aparentemente está sucediendo en nuestras naciones y lo sentimos en muchas situaciones parecidas en nuestros corazones.

No se trata de posiciones políticas, no se trata de creencias religiosas, ni de razas o condiciones económicas o sociales, hablo de la sensación de orfandad, que sentimos cuando vemos que no estamos siendo protegidos ni amparados por ningún tipo de autoridad superior.